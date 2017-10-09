Легендарный стеклянный мост в Китае «треснул» под ногами туристов

В Китае стеклянный мост, расположенный на высоте 1180 метров, оборудовали спецэффектами.

Легенддарный стеклянный мост в Китае напугал туристов спецэффектами, когда начал «трескаться» прямо под ногами туристической группы.

Так, на опубликованных кадрах видно, как на нескольких участках конструкции появляются гигантские трещины. Создается впечатление, что мост вот-вот рухнет. Все это сопровождается характерным звуком.

В результате гид туристической группы, увидев трещины под ногами, упал на колени и закричал от страха. В следующий миг ужшкммт на этом же участке моста появился другой человек, внешне абсолютно спокойный.

Напомним, мост длиной 430 м находится в китайской провинции Тайханшань на высоте 1180 м. Сама конструкция моста является чрезвычайно прочной. Она состоит из 99 трехслойных сверхпрочных панелей из стекла и может выдержать вес 800 человек одновременно.