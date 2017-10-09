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"Тинькофф банк": онлайн-сервис сегодня 9 октября не работает, не проходят платежи по картам

Опубликовано 09.10.17 15:01 "Тинькофф банк": онлайн-сервис сегодня 9 октября не работает, не проходят платежи по картам

Проблемы наблюдаются в онлайн-банке, мобильным приложении и оплате картами "Тинькофф банка".

Клиенты "Тинькофф-банка" пожаловались на проблемы с проведением платежей и работой карт. В колл-центре финансового учреждения подтвердили наличие сложностей.

"К сожалению, у нас есть некоторые технические неполадки, более подробная информация появится ориентировочно через час. Приносим извинения от лица банка", - цитируют "Ведомости" представителей банка.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли в настоящее время пытаться проводить платеж, в колл-центре дали рекомендацию подождать ужшкммт час. Журналисты пишут о том, что сделать перевод в онлайн-банке корреспонденту издания не удалось: платеж не прошел 13.32 мск, второй платеж в 14.11 мск также не прошел, а в онлайн-банке появилось сообщение с информацией о недоступности сервиса и рекомендацией провести операцию позднее.

На проблемы с проведением операций клиенты "Тинькофф банка" также жаловались в конце сентября. Тогда сообщалось о "нестабильной работе мобильного приложения и интернет-банка".
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