Полиция обнаружила голову и ноги убитой на подлодке журналистки Ким Валль

Шведская журналистка пропала 10 августа во время плавания на подлодке "Наутилус" датского изобретателя Питера Мадсена.

Датская полиция заявила об обнаружении фрагментов тела пропавшей 10 августа 2017 года во время плавания на подводной лодке датского изобретателя Питера Мадсена шведской журналисты Ким Валль.

По информации правоохранителей, водолазам удалось обнаружить голову, ноги и одежду девушки, убитой во время плавания. По словам следователя полиции Копенгагена Йенса Меллера, части тела были обнаружены накануне в полиэтиленовых пакетах с ножом и “тяжелыми металлическими частями”, специально ужшкммт положенными в пакет для утяжеления и затопления. Ужасающую находку сделали рядом с местом, где 22 августа был обнаружен торс женщины с отрубленной головой и конечностями.

Как пишет "МК" со ссылкой на зарубежные СМИ, руки журналистки пока обнаружены не были.

Находящейся сейчас в предварительном заключении Питер Мэдсен ранее говорил о том, что женщина стала жертвой несчастного случая, после котрого он захоронил тело. Однако, по данным полиции, на обнаруженном торсе девушки были обнаружены множественные ножевые ранения.

Подлодка "Наутилус" ФОТО

Также TopNews писал об обнаружении на жестком диске компьютера из офиса Мадсена видеозаписи убийств женщин, которым отрезали головы на камеру.