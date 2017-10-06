СМИ узнали о казни в Сирии второго донского казака

Ростовский депутат подтвердил гибель казаков Романа Заболотного и Григорий Цуркана в Сирии.

Российский казак Григорий Цуркану, которого захватили в плен боевики «Исламского государства», также был казнен, заявили в Госдуме. Ранее казнили другого пленного россиянина — Романа Заболотнего, рассказывал РБК депутат из Ростова, бывший атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» Виктор Водолацкий, зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников.

«Каким методом казнили, я не могу сказать, хотя и знаю каким образом. Информацию удалось получить в том числе через тех боевиков, которые попали в плен сирийской ужшкммт армии», — рассказал Водолацкий.

По его словам, они начали искать контакты россиян, «когда показали в соцсетях ролик», пытались найти местонахождение казаков и получили информацию, что после обращения игиловцы пытались заставить их на камеру отказаться от православной веры, присягнуть ИГ и дать клятву бороться с неверными. "Они отказались и за это поплатились, но остались верны православию", — добавил он.

Ранее СМИ сообщили о казни россиянина, попавшего в плен к террористам запрещенной в РФ группировки ИГИЛ. Об этом журналистам рассказал депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров. По его словам, попавший в плен к боевикам запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) гражданин РФ Роман Заболотный был казнен.

Как писал TopNews, 3 октября 2017 года в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина с бородой, называющий себя уроженцем Ростовской области Романом Заболотным, рассказывает о том, что попал в плен. Вторым пленником, по его словам, является уроженец Домодедовского района Григорий Цуркану, который также запечатлен в кадре.