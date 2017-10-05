СМИ сообщили о казни россиянина, попавшего в плен к террористам ИГИЛ

Об этом журналистам рассказал депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров.

Депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров рассказал в эфире телеканала "Дождь" о том, что попавший в плен к боевикам запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) гражданин РФ Роман Заболотный был казнен.

"(Узнал об этом) из надежных проверенных источников. Хотелось бы, чтобы они ошибались, но пока подтверждаются самые худшие опасения относительно его судьбы", - сказал Котляров.

Котляров отметил, что у него нет информации по второму человеку у него ужшкммт нет.

В свою очередь, осведомленный источник РБК не смог подтвердить эти сведения.

"Вся информация о смерти Романа появляется на арабских сайтах.... Видеозаписи казни нет", - заявил собеседник журналистов.

Как писал TopNews, 3 октября 2017 года в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина с бородой, называющий себя уроженцем Ростовской области Романом Заболотным, рассказывает о том, что попал в плен. Вторым пленником, по его словам, является уроженец Домодедовского района Григорий Цуркану, который также запечатлен в кадре.

Друг Заболотного подтвердил, что в кадре запечатлен именно Роман. Мужчина рассказал, что россиянин попал в Сирию через ЧВК Вагнера.

"Он приехал из Ростова-на-Дону на базу ЧВК Вагнера в Молькино 3 июля, в свой день рождения. Уже оттуда позвонил мне и предложил отпраздновать. Я приехал, и тогда-то он и сказал мне, что собирается оттуда ехать в Сирию", - сообщил друг, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, Заболотный говорил о зарплате в 300 тысяч руб. в месяц.

Другого пленника - Григория Цуркану - опознал его брат Роман. Он рассказал, что россиянин отправился в Сирию в мае этого года также через ЧВК Вагнера, причем мужчина не являлся военнослужащим Минобороны, но состоял во всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».

По словам журналистов, до поездки в Сирию Цуркану и Заболотный воевали в Донбассе. Официально подтверждений этим сведениям нет.