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Боевики ИГИЛ показали видео с захваченными российскими военнослужащими

Опубликовано 03.10.17 17:41 Боевики ИГИЛ показали видео с захваченными российскими военнослужащими

В кадре один из мужчин, представившийся уроженцем Ростовской области, рассказал о том, что попал в плен вместе с другим россиянином.

Агентство "Амак", подконтрольное запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) обнародовало видеозапись, на которой запечатлены военнослужащие армии РФ, якобы захваченные боевиками. Ролик опубликовал телеграм-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

В кадре представлены два человека. Один из них - с густой бородой - представляется Заболотным Романом Васильевичем 1979 года рождения, Аксайский район Ростовской области. Он сообщает, что был взят в плен во время контрнаступления ИГИЛ в районе сирийского поселка Шуля. Он называет имя второго ужшкммт человека -Сурканов Григорий Михайлович, который молчал в течение всего видео. На лицах людей в кадре заметны следы побоев.

Как писал TopNews, о гибели военнослужащего РФ и возможном пленении еще двух россиян в сирийской провинции Дейр-эз-Зор сообщалось в конце сентября, однако тогда официальный представитель авиабазы Хмеймим заявил, что все находящиеся в Сирии военнослужащие РФ "живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению".
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