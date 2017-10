Посольство России показало фото и видео вторжения в генконсульство спецслужб США

Посольство России в США опубликовало фото и видео "вторжения" американских властей на территорию российского генконсульства в Сан-Франциско.

"Несмотря на предупреждения, власти США не стали прислушиваться к разуму и отказываться от своих незаконных намерений. Сегодня они захватили оставшиеся помещения российского генконсульства в Сан-Франциско", — говорится в сообщении российского посольства, опубликованном на сайте Storify.com. Его цитирует РИА Новости.

ВИДЕО

В нем также доступна ссылка на 12-часовое видео Ruptly, на котором запечатлено все, что ужшкммт происходило рядом со зданием, в том числе взлом замков.

To learn where & when "they did't break locks, just walked through, looked🔄" (@statedeptspox) follow @MFA_Russia

➡️https://t.co/Aaoyg64XWF pic.twitter.com/QqKnT1Y1mb