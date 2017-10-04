Посольство России показало фото и видео вторжения в генконсульство спецслужб США

Однако Госдеп США назвал захват генконсульства РФ в Сан-Франциско "простым осмотром".

Посольство России в США опубликовало фото и видео "вторжения" американских властей на территорию российского генконсульства в Сан-Франциско.

"Несмотря на предупреждения, власти США не стали прислушиваться к разуму и отказываться от своих незаконных намерений. Сегодня они захватили оставшиеся помещения российского генконсульства в Сан-Франциско", — говорится в сообщении российского посольства, опубликованном на сайте Storify.com. Его цитирует РИА Новости.

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В нем также доступна ссылка на 12-часовое видео Ruptly, на котором запечатлено все, что ужшкммт происходило рядом со зданием, в том числе взлом замков.

Однако Госдеп США назвал захват генконсульства РФ в Сан-Франциско "простым осмотром". По словам спикера ведомства, сотрудники службы безопасности Государственного департамента "просто прошлись, осмотрелись, чтобы убедиться, чтобы люди там больше не живут", сообщает РЕН-ТВ.

Кроме того, Хизер Нойерт заявила, что США предоставили российским семьям, проживающим в консульстве, расширенный срок для того, чтобы освободить резиденции.

Как писал Topnews, 3 октября российский МИД опубликовал в своем Telegram-канале запись, на которой несколько человек под присмотром полиции взламывают замок здания генконсульства.

"Американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России", — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.