Представители организации узнали запечатленного на видео террористами Григория Цурканова.

Представители подмосковной организации "Боевое братство. Домодедово" узнали жителя Московской области Григория Цурканова, якобы взятого в плен террористами запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

"Да, это он. Как-то оказался в Сирии, попал в плен. Ничего больше сказать не можем", - сообщили "Новой газете" в организации, членом которой является Цурканов.

По словам собеседника издания, ранее россиянин участвовал в боевых действиях в Сирии и Югославии.

Как отмечает "Дождь", до этого глава домодедовского отделения "Боевого братства" Алексей Кирин говорил ужшкммт о том, что не стал бы утверждать с уверенностью в 100%, что заснятый на видео мужчина и есть Цурканов. Кирин отметил сходство между жителем Подмосковья и человеком на видео, однако, по его словам, снятый боевиками мужчина не похож на Цурканова, каким он был в обычной жизни.

При этом Кирин подтвердил, что Цурканов ранее был в Донецке. По его словам, на юго-востоке Украины тот мог заниматься оказанием гуманитарной помощи. Последний раз руководитель организации общался с Григорием в минувшем мае. Он добавил, что "Боевое братство" будет заниматься поисками мужчины, если человек на ролике окажется Цуркановым.

Как писал TopNews, накануне ИГИЛ опубликовало видео, на котором запечатлены мужчин. Один из них называет себя Романом Заболотным 1979 года рождения, а второй мужчина молчит. По словам Заболотного, второго пленного зовут Григорий Цурканов (Сурканов) 1978 года рождения.