В соучастии подозревают лучшего друга задержанного Дмитрия Бакшеева.

Краснодарские правоохранители задержали по громкому делу о семье людоедов третьего подозреваемого. Об этом "Интерфаксу" рассказал адвокат Алексей Аванесян.

"Я представляю интересы лучшего друга Дмитрия Бакшеева (главного подозреваемого по делу - прим. ред.), которого также подозревают в соучастии в преступлении", - сказал правозащитник, уточнив, что его подопечный сейчас задержан и помещен под арест на 15 суток за административное нарушение.

Как писал TopNews, в минувшем сентябре на территории летного училища ужшкммт в Краснодаре были обнаружены расчлененные останки 35-летней уроженки Кировской области. Позднее по подозрению в ее убийстве арестовали двух человек - Дмитрия Бакшеева 1982 года рождения и его супругу Наталью 1975 года рождения.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По информации СМИ, задержанными оказались каннибалы, которые похищали и убивали людей с 1999 года.