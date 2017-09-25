В Краснодаре задержана семья каннибалов, убившая 30 человек

Преступников удалось разоблачить благодаря телефону со снимками жертв.

Сотрудники полиции Краснодарского края задержали семью каннибалов, члены которой признались в убийстве не менее 30 человек, причем злоумышленники не только убивали, но и ели своих жертв.

Как пишет телеграм-канал Mash, правоохранителям удалось найти тела семерых убитых. При этом на одной из улиц Краснодара был обнаружен мобильный телефон, в котором хранились фотографии преступников с покойниками. На снимках рядом ужшкммт с мертвецами позировали мужчина и женщина, личности которых удалось установить благодаря гаджету.

Выяснилось, что на счету семьи ганнибалов может быть 30 убийств. Фотоснимки членов семьи каннибалов были опубликованы в Сети.

Известно, что подозреваемые с 1999 года похищали, убивали и съедали своих жертв, причем из некоторых тел они делали заготовки.