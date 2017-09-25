 
TOP 10

1 СМИ: погибший в Сирии российский генерал Асапов воевал на Донбассе

2 В Краснодаре задержана семья каннибалов, убившая 30 человек

3 Дженнифер Лопес потеряла семью во время урагана в Пуэрто-Рико

4 Момент падения самолета на авиашоу в Италии сняли на ВИДЕО

5 Глава Всемирной федерации бодибилдинга умер после боя с видеоблогером

6 Странное ругательство Ким Чен Ына заставило американцев открыть словарь

7 Генпрокуратура назвала 10 самых криминальных регионов России: Москва в лидерах

8 СМИ узнали, в каких регионах России губернаторы на этой неделе досрочно уйдут в отставку

9 Беда придет с двух сторон: "палестинский Нострадамус" предрек скорую гибель США

10 СМИ: в Иркутской области директоров школ увольняют за отказ от агитации на выборах

Новости наших партнеров

В Краснодаре задержана семья каннибалов, убившая 30 человек

Опубликовано 25.09.17 11:02 В Краснодаре задержана семья каннибалов, убившая 30 человек

Преступников удалось разоблачить благодаря телефону со снимками жертв.

Сотрудники полиции Краснодарского края задержали семью каннибалов, члены которой признались в убийстве не менее 30 человек, причем злоумышленники не только убивали, но и ели своих жертв.

Как пишет телеграм-канал Mash, правоохранителям удалось найти тела семерых убитых. При этом на одной из улиц Краснодара был обнаружен мобильный телефон, в котором хранились фотографии преступников с покойниками. На снимках рядом ужшкммт с мертвецами позировали мужчина и женщина, личности которых удалось установить благодаря гаджету.

Выяснилось, что на счету семьи ганнибалов может быть 30 убийств. Фотоснимки членов семьи каннибалов были опубликованы в Сети.

Известно, что подозреваемые с 1999 года похищали, убивали и съедали своих жертв, причем из некоторых тел они делали заготовки.
Другие материалы по этой теме

Ведущий CNN съел кусок человеческого мозга в гостях у каннибалов

В Великобритании полицейские убили людоеда, съевшего девушку

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга