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Садальский грубо прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

Опубликовано 02.10.17 12:13 Садальский грубо прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

Садальский грубо прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

Известный актер Станислав Садальский грубо прокомментировал информацию об отмене свадьбы Виктории Лопыревой и Николая Баскова. По его словам, это событие изначально планировалось, как обширная пиар-кампания для обоих знаменитостей.

В своем Instagram Садальский назвал себя "провидцем", сославшись на собственную запись в "Живом Журнале", в которой он также негативно отзывается о торжестве.

"Хотя им, как в русской поговорке, "С...ы в глаза, всё божья роса". Ужасно, что и Рамзан Ахматовича подставили..(", - добавил Садальский.

 

Подписчики актера поддержали его публикацию и вспомнили слухи о нетрадиционной ориентации "натурального блондина".

"Пиар, не больше! Не будет у них свадьбы!" - написал один из фолловеров.

"Теперь жизнь вся построена на пиарееее", - соглашается другой юзер.

"Кадыров заставит его жениться или самолично его......", - предположил еще один подписчик.

Как писал TopNews, Басков и Лопырева изменили дату свадьбы в недавнем "Прямом эфире" с Андреем Малаховым.
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