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Курс доллара на сегодня, 2 октября 2017: Saxo Bank прогнозирует падение рубля и проблемы у банков

Опубликовано 02.10.17 01:53 Курс доллара на сегодня, 2 октября 2017: Saxo Bank прогнозирует падение рубля и проблемы у банков

Курс валют на сегодня, 2 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 2 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 2 октября 2017 составляет 58,01 руб., курс евро на сегодня равен 68,44 руб.

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По словам главного экономиста Saxo Bank Стина Якобсена, в настоящее время Россия стоит на пороге нового периода "экономической слабости". Он отметил, что курс рубля ждет понижение, а негативные последствия  для экономики усилятся на фоне ужшкммт обвала цен на нефть.

Якобсен отметил, что сейчас наблюдаются очень слабые темпы кредитования, что говорит о грядущих проблемах в банковском секторе в следующие 30 лет.

"Следующие 30 лет нас ждет немало вызовов. Сейчас все находится под влиянием кризиса: и демография, и энергетика, и технологический прогресс. В 2018 году у нас будет отрицательное значение баланса, это означает, что рынок пойдет вниз. Темпы кредитования очень слабые, это говорит о том, что банковский сектор также столкнется с проблемами", - приводит слова специалиста Banki.ru.

Якобсен указал, что проблемы крупных банков отразятся и на остальных игроках на рынке.

"Я не думаю, что России нужен еще один государственный банк. В РФ раньше было слишком легко стать банком. Два крупнейших банка сейчас национализировали, и это проблема. Если страдают самые крупные, то и остальные банки будут испытывать на себе последствия", - сказал он, добавив, что влияние западных санкций на Россию будет усиливаться.

"Американский конгресс рассматривает новый пакет санкций, и они будут страшнее, чем все предыдущие, вместе взятые", - пояснил экономист.
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