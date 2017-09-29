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СМИ сообщили о скором уходе Ситибанка с российского рынка

Опубликовано 29.09.17 14:15 СМИ сообщили о скором уходе Ситибанка с российского рынка

Ситибанк в рамках новой стратегии за два года закрыл в России половину подразделений.

Дочерняя компания американской Citigroup в России - Ситибанк - фиксирует отток розничных клиентов из-за новой стратегии банка. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, за последние два года число клиентов уменьшилось на 40%, а количество подразделений структуры — вдвое.

В Ситибанке объясняют это переходом в цифровые каналы и расчисткой портфеля от пассивных клиентов. Эксперты же сходятся во мнении, что сокращение бизнеса ужшкммт направлено на то, чтобы в случае санкций или иных внешних причин быстро и безболезненно свернуть бизнес в России.

Как рассказали газете несколько источников на банковском рынке, Ситибанк постепенно отходит от обслуживания в рознице среднего класса, поскольку решил сконцентрироваться на сегментах mass affluent (выше среднего) и премиальном, часто выезжающих за границу.

Действительно, согласно годовым отчетам Ситибанка, с 2014 года число его частных клиентов сократилось на 40%, до 600 тыс. человек. По словам главы дирекции по работе с частными клиентами банка Михаила Бернера, это произошло из-за расчистки портфеля от неактивных счетов, которая началась в 2014 году и проводится впервые с момента прихода Citi в Россию, то есть с 2002 года.

По оценке партнера консалтинговой компании Bain and Company Егора Григоренко, если новых выдач не будет, в течение полутора лет весь кредитный портфель банка «сдуется» примерно на треть. Цель такой стратегии — снижение операционных издержек на фоне остающихся высокими розничных рисков, уверены эксперты.
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