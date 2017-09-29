Курс доллара на сегодня, 29 сентября 2017: рубль нашел в себе силы для разворота - эксперты

Курс валют на сегодня, 29 сентября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 29 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный ЦБ РФ официальный курс доллара на 29 сентября 2017 составляет 58,42 руб., курс евро на сегодня - 68,64 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 29 сентября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,64 руб. при покупке и 59,76 руб. при продаже банком, курс евро на 29 сентября 2017 равен 66,75 руб. и 70,25 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По прогнозу аналитика "Альпари" Анны Бодровой, в краткосрочное поведение пары ужшкммт доллар/рубль вернется боковой диапазон 57,50-58,15 руб. за доллар или чуть выше.

"Пока "американец" не сумеет закрепиться выше 58,55 руб. или не уйдет под 57,50 руб., бесцельные колебания останутся основным видом деятельности в паре доллар/рубль", - цитирует эксперта Bankir.ru.

Глава аналитического департамента "Альфа-Форекс" Андрей Диргин полагает, что пока торги по рублю будут сопровождаться понижательными рисками, но только не в случае, если нефть Brent не выйдет из фазы консолидации после коррекции и не возобновит ралли к 60 рублям.

"В краткосрочной перспективе активу необходимо вернуться выше отметки 58", - сказал он.