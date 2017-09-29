Курс доллара на сегодня, 29 сентября 2017: ЦБ РФ прокомментировал дефицит валюты в банках

Курс валют на сегодня, 29 сентября 2017: также регулятор поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 29 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня увеличился на 47,63 копейки и составил 68,6441 рубля, курс доллара на 29 сентября 2017 вырос на 41,53 копейки - до 58,4255 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу выросла по сравнению с предыдущим показателем на 44,28 копейки и составила 63,0239 рубля.

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По словам представителя ЦБ РФ, наблюдающийся у банков в России дефицит валюты является временным ужшкммт явлением.

"Банк России по-прежнему рассматривает эту тенденцию как временное явление, тем не менее для предотвращения чрезмерного снижения вмененных рублевых ставок по свопам и их возможного влияния на динамику ставок МБК Банк России временно увеличил лимит по своим ежедневным операциям доллар-рубль sell/buy overnight до 1,5 миллиарда долларов", - цитирует Reuters сообщение пресс-службы Банка России.

Кроме того, накануне Федеральное казначейство разместило на депозиты в банках один миллиард долларов, что, по мнению специалистов, также должно благодатно сказаться на рыночной ситуации.

Регулятор связывает нынешний дефицит валюты в банках с факторами, негативно повлиявшими на валютную ликвидность в августе.

Как писал TopNews, ранее стало известно о нехватке валюты у некоторых банков в России. По сделкам валютного свопа финансовые учреждения заняли у ЦБ РФ рекордный объем средств - 1,5 миллиарда долларов.