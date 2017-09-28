Курс доллара на сегодня, 28 сентября 2017: доллар и евро сговорились против рубля - эксперты

Курс валют на сегодня, 28 сентября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 28 сентября 2017 равен 58,01 руб., курс евро на сегодня составляет 68,16 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 28 сентября 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 56,64 руб. при покупке и 59,76 руб. при продаже банком, курс евро на 28 сентября 2017 равен 66,75 руб. и 70,25 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич констатирует, что ужшкммт на текущей торговой неделе рынки стали отыгрывать более решительный настрой ФРС по вопросу монетарной политики США, нежели предполагалось ранее. Кроме того, на стороне доллара сейчас играет нервозность из-за усиления позиций правых партий в Европе.

Накануне нефть откатилась в область 57.30, что все равно является близким уровнем к годовым максимумам.

"Среди важной статистики следует отметить недельные данные по запасам и добычи нефти в США. Они показали сокращение запасов вместо ожидавшегося роста. Это очередной сигнал сильного спроса на нефть в США, что косвенно подтверждает уверенный темп роста экономики. Уровень запасов в данный момент примерно равен цифрам годом ранее", - цитирует Купцикевича "Российская Газета".

По его словам, благодаря высокому спросу в США текущие уровни добычи не вызывают давления на нефтяные котировки.

"В таких условиях основной трудностью для рубля в ближайшие дни и недели должен стать набирающий силу коррекционный рост доллара. Пара USD/RUB в таких условиях может не испытывать трудностей с ростом вплоть до 60. При этом евро может подняться в область 69-70 с нынешних 68.40", - прогнозирует эксперт.

Он отметил, что дальнейшие перспективы рубля могут оказаться необычно благоприятными для осени, ведь сильный спрос на нефть позволяет оптимистично смотреть на ситуацию и предположить, что период ослабления рубля окажется недолгим.