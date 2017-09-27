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СМИ выяснили, кто был за рулем "Мереседеса", сбившего полицейского в центре Москвы (ВИДЕО)

Опубликовано 27.09.17 09:34 СМИ выяснили, кто был за рулем "Мереседеса", сбившего полицейского в центре Москвы (ВИДЕО)

Эксперты уверены, что участники ДТП на Арбате постараются спустить дело на тормоза. Появилось видео скручивания номеров АМР со сбившего полицейского Mercedes.

За рулем автомобиля Mercedes, насмерть сбившего инспектора в центре Москвы, находился прапорщик ФСБ. Пассажиров в салоне машины не было. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

​​В понедельник, 25 сентября, в центре Москвы произошло ДТП, в котором погиб 32-летний старший лейтенант полиции Сергей Грачев. По данным издания, за рулем служебного автомобиля Mercedes Benz S450 (2012 года выпуска) с госномером А896МР97 находился прапорщик ФСБ. Об этом ему рассказал источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил другой источник, знакомый с материалами проверки. По ужшкммт их словам, пассажиров в салоне машины не было.

Как сообщал Topnews, Мерседес S-класса насмерть сбил инспектора ДПС около половины одиннадцатого вечера 22:30 на Новом Арбате. Сразу появилась информация, что автомобиль со спецномером «АМР 97» ехал со скоростью около 120 км/ч по разделительной полосе. Момент аварии попал на камеры наружного наблюдения и на регистраторы проезжавших машин.

Когда медики из проезжающая мимо кареты скорой помощи подбежали к постовому, он был уже был мертв. После аварии водитель сразу «завесил» номера тряпкой, прохожие успели сделать снимки. Очевидцы трагедии сообщили номер машины – А 896 МР 97. С места происшествия его забрал автомобиль с госномером А848МР97.

Оба автомобиля принадлежат войсковой части, имеющей отношение к Федеральной службе безопасности, рассказал агентству источник в ГУ МВД по Москве. На автомобилях данного класса могут передвигаться сотрудники центрального аппарата, руководители департаментов и их замы. К оперативным автомобилям относятся машины классом ниже: Ford Focus, Ford Transit, Hyundai.

В Сети уже появилось видео скручивания номеров АМР со сбившего полицейского Mercedes. На записи мужчина снимает передние номера с машины с номерами АМР.

Уже сам факт, что с машины виновника аварии первым делом сняли номера, говорит о том, что все замешанные в этом деле постараются не выносить сор из избы, сказал «Ридусу» адвокат Сергей Кучеренко.

«Скорее всего, полицейские пытались обезличить автомобиль не по собственной инициативе, а потому, что в их структуре существует негласное правило: в случае ДТП нельзя допускать утечку информации на публику, чтобы не будоражить общественное мнение. Так что кто бы ни был за рулем "Мерседеса" в момент наезда на инспектора ГИБДД, сам чиновник или его водитель, не так важно: инспекторы поступали по некой внутренней инструкции», — предполагает адвокат.

Обезличивание автомобиля нужно, по этой логике, еще и для того, чтобы все последующие процессуальные действия можно было проводить в закрытом режиме. Причем свинчивание номеров, даже если это делает сам водитель, никак не наказуемо — при условии, конечно, что после этого машина остается стоять на месте.

«Если в инцидент вовлечены сотрудники силовых структур или высших государственных органов, то обычно такие дела расследует Следственный комитет, а слушаются они в военных судах. А поскольку в данном ДТП и виновник, и пострадавший — работники силовых ведомств, то почти наверняка можно предполагать, что стороны попытаются договориться по-свойски, чтобы не унижать честь мундира друг друга», — резюмировал юрист.
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