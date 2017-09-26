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В Сеть попало видео, как "Мерседес" с мигалками насмерть сбил полицейского в центре Москвы

Опубликовано 26.09.17 11:12 В Сеть попало видео, как "Мерседес" с мигалками насмерть сбил полицейского в центре Москвы

Поздно вечером в понедельник на пересечении Нового Арбата и Садового кольца в центре Москвы автомобиль «Мерседес» сбил инспектора ГИБДД. В Сеть попало видео произошедшего.

Телеграм-канала Mash опубликовал видео с камер видеонаблюдения, как "Мерседес" с правительственными номерами "АМР" сбил полицейского на Новом Арбате в центре Москвы накануне.

На нем видно, как машина стремительно несется по полосе, даже не пытается затормозить перед полицейским и в результате его сбивает.  

Как сообщал Topnews, накануне ночью в центре Москвы черный Mercedes-Benz S класса с правительственными номерами насмерть сбил инспектора ДПС, а сотрудники ГИБДД сами скрутили "мигалку" с машины.

По оценкам очевидцев, машина неслась со ужшкммт скоростью порядка 120 километров в час. Водитель АМРа объезжал пробку по выделенке и летел по Новому Арбату на скорости порядка 120-140 километров в час.  "Мерседес" отбросил сбитого сотрудника полиции на несколько десятков метров. Перед столкновением водитель даже не тормозил.

Погибший полицейский - старший лейтенант 32-летний Сергей Грачёв. В момент трагедии мимо проезжала скорая - везла ребёнка в больницу. Водитель остановился и врачи пытались спасти Грачёва. Но от полученных травм он умер мгновенно.
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