"Кубанские каннибалы" любили собак и называли друг друга "зайка" и "котенок"

Соседи и стилист краснодарских людоедов рассказали о своих впечатления от общения с ними.

На днях в Краснодаре были задержаны супруги Бакшеевы, которых подозревают в убийстве, расчленении и поедании человеческих останков. По некоторым данным, 35-летний мужчина и его 42-летняя жена могут быть причастны к убийству не менее 30 человек.

Изданию RT стали известны некоторые подробности жизни Дмитрия Бакшеева. Так, в раннем возрасте усыновила семья из Краснодара, однако после смерти приёмной матери подросток оказался не нужен отчиму.

По словам ужшкммт соседки Бакшеевых, в него была полноценная семья. Еще одна знакомая Юлия Майстренко поведала изданию, что приемная мать Дмитрия умерла, когда ему было 15 лет, после чего отец сошёлся с женщиной, которая детей недолюбливала.

«Катя (сестра Бакшеева Екатерина Макринская) терпела и жила дома, — вспоминает Майстренко. — А вот Диму часто выгоняли из-за того, что он приёмный. Начиная с 17 лет он часто скитался по улицам».

Образование Башеев получил лишь школьное, отучившейся в 71-й школе. На жизнь зарабатывал укладывая тротуарную плитку, а также занимался отделкой квартир. По словам знакомых "кубанских каннибалов", с супругой он познакомился лишь в 2013 году, а не как ранее утверждалось, что в 1999 году, когда они совершили якобы первое совместное преступление.

«С женой он познакомился через общих знакомых, с которыми они выпивали. У Шапоренко к этому времени уже был сын-подросток и два неудавшихся брака за спиной, — рассказывают знакомые семьи. — Шапоренко взяла фамилию Дмитрия и прописала его у себя в общежитии».

Также собеседники рассказали, что супруги регулярно выпивали, и, более того Наталия напивалась в стельку, в отличии от Дмитрия. Так как пропивали все средства. Существует даже решение суда о выселении из общежития за долги по коммунальным платежам. Однако Башеевы до недавнего времени жили все в том же общежитии.

Примечательно, что о Дмитрии соседи отзываются, как о вполне дружелюбно, адекватном молодом человеке, а также как о хорошем строителе.

«В стельку пьяным никогда его не видела — так, выпившим немного, — говорит Майстренко. — Тихий был, любил животных, особенно собак. Не могу поверить, что он такое делал. Хотя понятно, что время идёт, и люди меняются».

«Обычный мужик, про которого никогда не подумаешь, что есть какие-то отклонения. Я в шоке от увиденного. Знаю его, правда, не так давно и видел нечасто — он в основном меня по поводу стройки и отделки консультировал по телефону», — рассказал знакомый Бакшеева Леонид Колесник.

«Не ожидала от него такого, — рассказывает еще одна давняя знакомая Бакшеева. — Я его знаю с хорошей стороны. Тихим и мирным, добрым и ласковым. И знаю я его не первый год. У меня нет слов и веры в то, что он это сделал. Такое чувство, что его просто зомбировали».

Меж тем сотрудница краснодарского салона красоты, который неоднократно посещала пойманная накануне пара каннибалов, рассказала Лайфу о необычных клиентах.

"Очень нежно они друг к другу относились. Она ему: "Димочка, зайка, котёнок, солнышко". У них прям любовь до гроба. Рассказывала про него, якобы он с интерната, что у него никого нету", — вспоминает девушка.

Девушка также сообщила агентству, что пара испытывала проблемы со здоровьем: в женщины якобы была астма, а у мужчины — сахарный диабет.

"Спокойный такой, молчаливый, — вспоминает Юлия. — Даже и не скажешь, что...", - добавила она

Также девушка сообщили, что при каждом обращении пара оплачивала за оказанные услуги по три-четыре тысячи.

"Были деньги. Никогда не было у нас проблемы, что она не занесла, не оставила. За посещение могла оставить тысячи три-четыре", — говорит Юлия.

При этом она также рассказала о первом впечатлении от будущих клиентов. По ее словам, по началу она удивилась, что неблагополучные с виду люди интересуются дорогостоящими парикмахерскими услугами.

"Сначала показалось, что они то ли пьяные, то ли под чем-то. Начала Наталья у нас спрашивать за окрашивание — сколько, что. Мне сначала показалось, что это какой-то стёб... Такие люди — откуда у них деньги на окрашивание?" — удивлялась Юлия.

Ранее TopNews писал, что сотрудники полиции Краснодарского края задержали семью каннибалов, члены которой признались в убийстве не менее 30 человек, причем злоумышленники не только убивали, но и ели своих жертв.

Правоохранителям удалось найти тела семерых убитых. При этом на одной из улиц Краснодара был обнаружен мобильный телефон, в котором хранились фотографии преступников с покойниками. На снимках рядом с мертвецами и частями их тел позировали мужчина и женщина, личности которых удалось установить благодаря гаджету. Устройство с жуткими фотографиями нашли асфальтоукладчики. Они же и обратились к правоохранителям.

Выяснилось, что на счету семьи ганнибалов может быть 30 убийств. Фотоснимки членов семьи каннибалов были опубликованы в Сети.