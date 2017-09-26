Наталья Юнникова умерла, запустив болезнь: причина смерти уже озвучена СМИ

Наталья Юнникова, последние новости: журналисты узнали подробности личной жизни покойной звезды сериала "Возвращение Мухтара".

Согласно сведениям "Экспресс-газеты", предварительной причиной смерти 37-летней звезды сериала "Возвращение Мухтара" Натальи Юнниковой стал кардиогенный обморок, возникающий при осложнениях сердечно-сосудистых заболеваний.

Как пишут журналисты со ссылкой на врачей, актриса запустила болезнь и не послушалась врачей, рекомендовавших ей пройти полное обследование сердечно-сосудистой системы. Известно, что осенью 2016 года у Натальи Юнниковой диагностировали патологическое нарушение сердечного ритма.

Наталья Юнникова: личная жизнь

Журналисты узнали, что свою первую любовь - Антона Федотова - Наталья ужшкммт встретила еще в институте. Вскоре пара официально оформила отношения и уехала на ПМЖ в Израиль, но там актриса не была востребована в своей профессии. Однако она была лицом нескольких развлекательных передач в этой стране, а также написала сценарий программ "Алые паруса" и "Недетские забавы", занималась продюсированием и снималась в рекламе, два года являлась лицом крупной косметической сети, занималась дублированием фильмов.

Когда в 2006 году в Израиле началась ливанская война, Наталья решила вернуться в Москву и начать карьеру с чистого листа. Ей предложили роль в сериале, но востребованной звездой актриса так и не стала. Она переехала в Киев, где цела одну из передач на украинском канале "Интер".

Через некоторое время к ней стали поступать предложения съемок в российских сериалах, а затем Наталья попала в 4-й сезон сериала "Возвращение Мухтара" на роль следователя Василисы Михайловой. Именно эта героиня и принесла Юнниковой всероссийскую славу, но сделала заложницей одной роли. В этом проекте она отыграла с 4 по 9-й сезоны, напоминает "Комсомольская правда".