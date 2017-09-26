Скончалась звезда "Возвращения Мухтара" Наталья Юнникова

37-летняя актриса из сериала "Возвращение Мухтара" умерла в больнице, не приходя в себя.

Во вторник, 26 сентября, стало известно о смерти 37-летней актрисы Натальи Юнниковой. Свою заметную роль она сыграла в сериала «Возвращение Мухтара». Ей было 37 лет. Об уходе артистки из жизни сообщает телеграм-канал Mash.

Юнникову госпитализировали 14 сентября с обширным кровоизлиянием в мозг. Девушка случайно упала у себя дома и неудачно ударилась головой.

Мать актрисы рассказала, что услышала громкий звук на кухне. Прияда туда, она обнаружила свою дочь без сознания. Медики предположили, что Наталью ужшкммт сначала сразил инсульт, в результате которого она потеряла равновесие, упала и сильно ударилась головой об угол стола, уточняет "МК".

После госпитализации актрису ввели в состояние искусственной комы. У Натальи остался 11-летний сын, после несчастного случая его забрал бывший супруг артистки.

Наталья Юнникова родилась в Липецке. В 2001 году закончила Высший театральный институт имени Щепкина, затем вместе с мужем жила и работала в Израиле, где с 2001-го по 2006 год вела популярные развлекательные передачи на одном из местных телеканалов, поясняют "Вести".

Кроме того, она была сценаристом программы "Алые паруса" и соавтором программы "Недетские забавы", работала с крупными израильскими рекламными компаниями и в течение двух лет являлась лицом крупной косметической сети.

В 2007 году Юнникова вернулась в Россию и стала известна благодаря роли старшего лейтенанта Василисы Михайловой в телесериале "Возвращение Мухтара-2".