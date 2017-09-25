 
TOP 10

1 В Краснодаре задержана семья каннибалов, убившая 30 человек

2 ИноСМИ: генерал Асапов мог погибнуть в Сирии в результате предательства

3 Дженнифер Лопес потеряла семью во время урагана в Пуэрто-Рико

4 Момент падения самолета на авиашоу в Италии сняли на ВИДЕО

5 Глава Всемирной федерации бодибилдинга умер после боя с видеоблогером

6 Странное ругательство Ким Чен Ына заставило американцев открыть словарь

7 Спутник NASA заснял странный объект с крыльями возле Солнца (ФОТО)

8 Беда придет с двух сторон: "палестинский Нострадамус" предрек скорую гибель США

9 Археологи выяснили технологию строительства египетских пирамид

10 В Ингушетии нашли тело террориста Доку Умарова

Новости наших партнеров

ИноСМИ: генерал Асапов мог погибнуть в Сирии в результате предательства

Опубликовано 25.09.17 15:07 ИноСМИ: генерал Асапов мог погибнуть в Сирии в результате предательства

Журналисты выяснили подробности гибели Валерия Асапова на передовой в Сирии.

Представители Министерства обороны России рассказали в интервью журналистам The Times о том, что гибель генерал-лейтенанта Валерия Асапова на территории Сирии могла произойти из-за предательства. Как пишут журналисты со ссылкой на источник "одной из российских радиостанций", кроме Асапова в результате минометного обстрела в Дейр-эз-Зора погибли еще два полковника. Кроме того, тот же источник рассказал о подозрениях в возможном предательстве со стороны информатора. 

Официально российское оборонное ужшкммт ведомство не сообщало о каких-либо других жертвах обстрела, отмечает RT.

Кроме того, о двух погибших полковниках также сообщает и радиостанция "Говорит Москва", а на странице группы независимых расследователей военных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) в Facebook сказано, что некоторые детали в сообщениях разных источников, рассказавших об этих событиях, расходятся.

Согласно сведениям, опубликованным в Instagram неофициального аккаунта столичного управления ГИБДД, вместе с генералом погиб переводчик, тогда как Министерство обороны РФ не раскрывало дату смерти и, как сообщалось выше, не упоминало больше ни о каких погибших.

Однако сестра еще одного погибшего в Сирии российского военнослужащего - сержанта Владимира Тарасюка, по данным CIT, заявила, что вместе с ним погибли генерал и полковник, а произошло это 16 сентября, тогда как по информации источника газеты "КоммерсантЪ", близкого к Минобороны, это случилось 23 сентября.

Согласно подсчетам журналистов, Асапов стал 38-м российским военнослужащим, погибшим в Сирии с начала операции ВКС РФ в этой стране. 
Другие материалы по этой теме

СМИ: погибший в Сирии российский генерал Асапов воевал на Донбассе

В смертельном ДТП с Сердюковым могут быть виноваты сами военные

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга