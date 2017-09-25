ИноСМИ: генерал Асапов мог погибнуть в Сирии в результате предательства

Журналисты выяснили подробности гибели Валерия Асапова на передовой в Сирии.

Представители Министерства обороны России рассказали в интервью журналистам The Times о том, что гибель генерал-лейтенанта Валерия Асапова на территории Сирии могла произойти из-за предательства. Как пишут журналисты со ссылкой на источник "одной из российских радиостанций", кроме Асапова в результате минометного обстрела в Дейр-эз-Зора погибли еще два полковника. Кроме того, тот же источник рассказал о подозрениях в возможном предательстве со стороны информатора.

Официально российское оборонное ужшкммт ведомство не сообщало о каких-либо других жертвах обстрела, отмечает RT.

Кроме того, о двух погибших полковниках также сообщает и радиостанция "Говорит Москва", а на странице группы независимых расследователей военных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) в Facebook сказано, что некоторые детали в сообщениях разных источников, рассказавших об этих событиях, расходятся.

Согласно сведениям, опубликованным в Instagram неофициального аккаунта столичного управления ГИБДД, вместе с генералом погиб переводчик, тогда как Министерство обороны РФ не раскрывало дату смерти и, как сообщалось выше, не упоминало больше ни о каких погибших.

Однако сестра еще одного погибшего в Сирии российского военнослужащего - сержанта Владимира Тарасюка, по данным CIT, заявила, что вместе с ним погибли генерал и полковник, а произошло это 16 сентября, тогда как по информации источника газеты "КоммерсантЪ", близкого к Минобороны, это случилось 23 сентября.

Согласно подсчетам журналистов, Асапов стал 38-м российским военнослужащим, погибшим в Сирии с начала операции ВКС РФ в этой стране.