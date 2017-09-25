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СМИ: погибший в Сирии российский генерал Асапов воевал на Донбассе

Опубликовано 25.09.17 08:34 СМИ: погибший в Сирии российский генерал Асапов воевал на Донбассе

Валерий Асапов стал жертвой обстрела террористов ИГИЛ.

В результате обстрела со стороны боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламского государства" в Сирии погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ, высокопоставленный военнослужащий получил смертельное ранение в результате разрыва мины.

В ведомстве рассказали, что старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск, помогая командирам армии САР управлять операцией по ужшкммт освобождению Дейр эз-Зора.

Асапов был посмертно представлен к высокой государственной награде.

Генерал Асапов был заместителем командующего 5-й Краснознаменной армией Восточного военного округа, напоминает «Коммерсантъ». В 1995 году он участвовал в боевых действиях в Чечне и был ранен в Грозном. После выпуска из Военной академии им. Фрунзе он в чине полковника стал заместителем командира отдельного парашютно-десантного полка в составе миротворческих сил в Абхазии. Президент Владимир Путин в 2013 г. наградил Асапова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени после того, как мотострелковая бригада, которой он командовал, в течение года поучаствовала сразу в трех международных учениях совместно с армиями Монголии и Индии. Также среди наград генерала есть орден Мужества, орден «За военные заслуги», орден «Ветеранский крест» II степени и медаль «За боевые заслуги» .

Как отмечает "Эхо Москвы", в начале 2016 года ГУ разведки Минобороны Украины называло Валерия Асапова командующим "Первым армейским корпусом" сил ДНР. По сведениям украинской разведки, генерал находился в Донбассе под фамилией Примаков.

В мае 2017 года генерал был внесен президентом Украины Петром Порошенко в список лиц РФ, в отношении которых введены санкции.
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