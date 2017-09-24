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Пентагон выпустил пособие по ведению войны с Россией

Опубликовано 24.09.17 10:22 Пентагон выпустил пособие по ведению войны с Россией

Командование армии США выпустило справочник по противодействию стратегии «российской гибридной войны». В Совете федерации уже прокомментировали публикацию.

Как сообщает The National Interest, появившийся в Интернете «Русский справочник боевых действий нового поколения» представляет собой публикацию из 62 страниц, где рассматривается российская гибридная военная тактика и то, как военные США могут ей противостоять ей. В брошюре собраны фото и данные о российской технике, которая была задействована в «российских операциях на Украине и в Крыму» и могла бы использоваться для ведения асимметричной войны, сообщщает Lenta.ru.

Как отмечается в публикации,  в ужшкммт подобных операциях участвовали небольшие подразделения — иногда работающие под прикрытием — и «небольшие, хорошо вооруженные формирования регулярных российских войск, поддерживающие местные сепаратистские группировки».

В книге делается вывод о том, что российская стратегия основана на «достижении смены режима путем объединения с местными силами», а не на обычных военных действиях.

Для достижения своих целей Россия взяла на вооружение американский подход, заключающийся в разведке поля боя с помощью пилотируемых и беспилотных разведывательных систем для обнаружения сил противника, которые затем могут быть уничтожены авиацией и артиллерией, отмечается в справочнике.

Авторы пособия также рассматривают российские тактические операции в смешанной войне на примере их действия на востоке Украины, указывая на «слабые места» российских вооруженных сил, которые, по мнению военных экспертов, могут использовать армией США. В частности, отмечается, что у солдат, мобилизованных по призыву, нет мотивации. Кроме того, отмечается слабая логистика, и тот факт, что «авиационная и артиллерийская поддержка имеет тенденцию быть жесткой и зависит от объема, а не от точности». 

Кроме того, в руководстве, в частности, дается рекомендация, чтобы силы США тренировались для борьбы в условиях, когда средствами радиоэлектронной борьбы забиваются частоты GPS и радиосвязи.

Первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич, между тем назвал бесполезным американское пособие поведению войны с Россией.

«Им никакие пособия не помогут, если они сойдут с ума и затеют какое-то противостояние с Россией. Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они неспособны бороться с русскими. И в этом их самая большая беда. А то, что американцы ведут войну чужими руками, — это тренд, в котором мы не участвуем. У нас нет никаких стремлений к захватническим войнам. Мы решаем только задачи, которые отстаивают национальные интересы России и мирового сообщества, например, ведём борьбу с международным терроризмом», — цитирует сенатора RT.

По мнению Клинцевича слабые стороны российских ВС, которые перечислены в этом пособии, носят в основном субъективный характер.

«Выпуская подобные пособия, американцы удивительным образом не учитывают ни российские реалии, ни наш менталитет. Те недостатки, о которых они говорят, в той или иной мере можно приписать любой армии, потому что это связано с некими субъективными вещами. Но они каждый раз не учитывают морально-психологические качества нашего солдата с точки зрения ведения боя, взаимной поддержки и абсолютно правильной мотивации», — подчеркнул политик.
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