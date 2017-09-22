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СМИ: в Сирии 29 россиян сдерживали 800 бооевиков ИГИЛ (ВИДЕО)

Опубликовано 22.09.17 09:25 СМИ: в Сирии 29 россиян сдерживали 800 бооевиков ИГИЛ (ВИДЕО)

Журналисты узнали подробности боя 29 российских военнослужащих против сотен террористов в сирийской провинции Идлиб.

СМИ выяснили детали недавнего боя, в котором 29 военнослужащих РФ противостояли около 800 террористов в сирийской провинции Идлиб. О произошедшем журналистам рассказал командир взвода российской военной полиции Александр Самойлов. Он рассказал, как военным удалось отразить атаку исламистов, которых прикрывали несколько десятков единиц бронетехники.

По его словам, террористы взяли россиян в кольцо. Сразу же после начала обстрела подразделение заняло оборону на втором этаже здания.

"Держали ужшкммт оборону до тех пор, пока минометные снаряды не стали попадать прямой наводкой по зданию. Второй этаж дома был разрушен, и мы переместились на первый этаж, где также находились военнослужащие Сирийской Арабской Республики. Совместно с ними держали оборону на первом этаже", - цитирует Самойлова ФАН.

В итоге подоcпевшее подкрепление уничтожило более 800 боевиков. Экперты уже называют эту операцию уникальной, так как в результате атаки сотен исламистов не погиб ни один россиянин. Отвечая на вопрос корреспондента "Первого канала" "То есть это не чудо?" командир взвода военной полиции лаконично сказал: "Я в чудеса не верю".
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