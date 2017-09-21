Опубликовано ВИДЕО удара ВКС РФ по окружившим российских военных боевикам в Сирии

Трое военнослужащих РФ получили ранения в Сирии.

В Сети опубликовали видеокадры, на которых запечатлены воздушные удары по боевикам, заблокировавшим взвод российской военной полиции в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

На видеозаписи видно, как авиация ведет обстрел исламистов, наступающих на севере провинции Хама. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) продвинулись на несколько километров вперед и окружили российских силовиков, которые вели контроль соблюдения перемирия в зоне ужшкммт деэскалации конфликта.

По информации Генштаба ВС РФ, взвод в количестве 29 человек два часа отражал атаки противника. Блокаду удалось прорвать в результате операции, в которой участвовала группа, составленная из подразделений Сил специальных операций, военной полиции и сирийского спецназа и пары штурмовиков Су-25.

Наступление удалось отбить. Уничтожено было около 850 боевиков, 11 танков, четыре БМП, еще около полусотни пикапов, пять минометов и почти 200 позиций исламистов.

По данным Минобороны, при прорыве окружения боевиков в Сирии пострадали трое российских военнослужащих.

"В ходе операции получили ранения трое военнослужащих ССО", - цитирует "Газета.ru" представителя оборонного ведомства.

Ранее TopNews писал о том, что боевики ИГИЛ заявили об гибели трех российских военнослужащих.