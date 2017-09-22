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Курс доллара и евро на сегодня, 22 сентября 2017: эксперты дали прогноз о курсе евро из-за выборов в Германии

Опубликовано 22.09.17 08:21 Курс доллара и евро на сегодня, 22 сентября 2017: эксперты дали прогноз о курсе евро из-за выборов в Германии

Курс валют на сегодня, 22 сентября 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 22 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 22 сентября 2017 составляет 58,22 руб., курс евро на сегодня равен 69,26 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 22 сентября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,74 руб. при покупке и 59,86 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 67,50 руб. и 71,00 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков ужшкммт отмечает, что после того, как ЦБ РФ снизил стоимость заимствования в рублях, а ФРС США взял курс на сокращение объема долларовой ликвидности, рубль сохранил нефть и налоги в качестве союзников.

"В эту пятницу в Вене на уровне профильных министров пройдет заседание мониторингового комитета стран участниц соглашения ОПЕК+. Мониторинговый комитет проводит оценку выполнения странами участницами соглашения о сокращении объемов нефтедобычи", - цитирует эксперта "Российская Газета".

По его словам, результаты заседания мониторингового комитета, в котором участвуют представители России, способны оказать дополнительную поддержку рублю.

Кроме "черного золота", российскую валюту традиционно поддерживает рубль налоговый период, во время которого компании-экспортеры продают валютную выручку для уплаты причитающихся налогов. 

"Учитывая влияние разнонаправленных факторов, я не жду в пятницу выхода курса американского доллара из диапазона 58.00-58.50 рублей. Курс евро сохранится в диапазоне 69.00-69.50 рублей", - сказал Коробков.

В начале последней недели сентября курсы валют будут отыгрывать результаты выборов в немецкий Бундестаг. В случае возможной смены правящих элит в Германии возможна дополнительная поддержка рублю.

"В этой связи, делая прогноз по курсу рубля на следующую неделю, я бы раздвинул границы колебаний российской валюты против доллара США в диапазон 57.50-58.90, а против единой европейской валюты в диапазон 68.00-70.00", - добавил эксперт.
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