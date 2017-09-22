Курс доллара на сегодня, 22 сентября 2017: рубль чувствует себя уверенно, но это ненадолго - эксперты

Курс валют на сегодня, 22 сентября 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 22 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 50,29 копейки и составил 69,2635 рубля, курс доллара на 22 сентября 2017, напротив, увеличился на 9,52 копейки - до 58,2242 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу снизилась по сравнению с показателем четверга на 17,39 копейки, составив 63,1919 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, рубль чувствует себя ужшкммт достаточно уверенно и укрепляется на торгах после небольшого падения, спровоцированного выступлением представителей ФРС, в рамках которого было озвучено решение регулятора приступить к сокращению своего баланса, избавляясь от долговых бумаг и ипотечных агентств, приобретенных в период с 2008 по 2014 год.

"По сути это означает окончание программы по заполнению рынков доступными денежными средствами и старт обратного процесса, в результате чего мировая экономика лишится существенной части долларовой ликвидности: каждый месяц планируется гасить казначейские облигации на 6 млрд долларов и ипотечные на 4 млрд", - цитирует эксперта Regnum.

По его словам, результатом подобных действий станет рост курса доллара, в особенности в соотношении с валютами развивающихся стран, успевших накопить долги за время мягкой монетарной политики США.

"В ближайшее время курс отечественной валюты вряд ли ждет большие изменения и он продолжит находиться в диапазоне 58−58,50 рубля за доллар США и 69−69,50 за евро, но ближе к концу 2017 года волне можно ожидать падения к 60−62 рублям за доллар и 70−72 за евро", - отмечает Мащенко.

Эксперт уверен, что нефть вряд ли сильно поддержит нацвалюту, несмотря на свою неплохую стоимость.

"В прошлом, несмотря на весь ажиотаж, перешагнуть отметку в 57 долларов за баррель и закрепится выше так и не получилось, следовательно, в данный момент времени потенциал роста нефтяных котировок с текущих 56,10 долларов за баррель крайне ограничен", - добавил он.