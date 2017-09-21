Участник шоу "Экстрасенсы ведут расследование" через суд требует от ТНТ 5 млн рублей

После выхода передачи в эфир Роман Ксенофонтов потерял работу, а его дочь затравили в школе.

Участник популярного шоу о людях с паранормальными способностями "Экстрасенсы ведут расследование" Роман Ксенофонтов подал в суд на канал ТНТ из-за того, что после выхода передачи в эфир он потерял работу, а его дочь затравили в школе.

Как пишет "Комсомольская правда", скандальная программа была посвящена неожиданной пропаже жены Романа - Кристины, причем это произошло после бурной ссоры пары на улице, в результате ужшкммт которой женщина ушла в неизвестном направлении, и больше ее никто не видел.

В ноябре 2013 года было возбуждено уголовное дело об убийстве, и одним из подозреваемых тогда стал Роман. Однако следователи не смогли установить его причастность к пропаже Кристины. Расследование этого дела продолжается. Чтобы докопаться до истины, мама пропавшей обратилась к людям со сверхспособностями. Поучаствовать в шоу сограсился и Роман.

Расследование этого дела было поручено проводить Кажетте Ахметжановой.

"Экстрасенс сказала на всю страну: "У него руки вот так в крови". Сказала, что я был судим и парня топором зарубил. Я был судим, это правда, но никого не убивал, это точно. Теперь моя жизнь разрушена, она превратилась в ад. Я не могу устроиться на работу. Кто возьмет человека, которого назвали убийцей жены? Стали названивать знакомые, спрашивать, правда ли это. Моя дочь, увидев передачу, замкнулась в себе. Я просил руководство телеканала убрать программу из эфира, не требовал никаких денег, но ее лишь чаще ставили, как будто специально", - цитирует издание мужчину.

По словам адвоката Ксенофонтоваа Александра Чумакова, предварительно было выяснено "множество нюансов жизни" главы семейства: его машина, где у него шрамы и многое другое.

"Он был предельно откровенен, и телевизионщики решили, что он идеальный подозреваемый. Сначала я отнесся к его рассказу скептически, так как к адвокатам часто приходят люди с хорошей фантазией. Но когда я посмотрел запись 10-й серии 4-го сезона передачи "Экстрасенсы ведут расследование", то понял, что в этот раз все на самом деле", - сказал юрист, отметив, что запись эфира "напоминает фарс".

В итоге Роман Ксенофонтов подал иск к телеканалу ТНТ на 5 миллионов рублей. Также он требуют выпустить опровержение той злополучной программы, но юрист телеканала, по словам Чумакова, и вовсе заявил на заседании суда, что такой передачи не существует, а выходившая в последнее время программа имеет другое название.