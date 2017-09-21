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"Что налито у кота в бокале?": странная публикация Екатерины Андреевой взбудоражила соцсети

Опубликовано 21.09.17 13:52 "Что налито у кота в бокале?": странная публикация Екатерины Андреевой взбудоражила соцсети

Перед этим ведущая программы "Время" появилась в эфире в пиджаке с надписью "Too late".

Ведущая программы "Время" на "Первом канале" Екатерина Андреева появилась перед телекамерами одного из сентябрьских эфиров в пиджаке с надписью "Too late" ("Слишком поздно"), из-за чего многие пользователи Сети предположили, что тем самым телеведущая пытается передать какое-то тайное послание зрителям.

Спустя некоторое время сама Андреева опубликовала в своем Instagram пост, посвященный "всем, кто обсуждает надпись TOO LATE на жакете, который сшил Сен Лоран" (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены - прим.).

Публикация телеведущей ужшкммт выглядит очень странно: Екатерина использует множество эмодзи, не заканчивает предложения, неправильно ставит знаки препинания и в целом крайне сумбурно выражает свое мнение.

 

Что это за тайные знаки?Что налито у кота в бокале?🍷🍷🍷Он пьёт красное?Креплёное?Сухое?🍾🍾🍾Уже TOO LATE об этом думать...😂😂😂 Будем писать письмо в фирму Сен Лоран,чтоб они новые вышивки на жакете сделали- Ещё не вечер...,Все ОК...,Я люблю тебя жизнь...,Я люблю тебя Россия,дорогая моя Русь...,Не вешать нос,гардемарины...,1 канал-forever...А мы всем советуем пить воду,а не красненькое,🍷🍷🍷как кот.ШОБЫ не мерещилось.Ну и для здоровья полезнее.☝️☝️☝️И все заинтересованные лица 😜😜😜пусть вслух читают книгу моего любимого шамана Дона Мигеля Руиса "Четыре соглашения",особенно главу,где сей Уважаемый знаток тайного объясняет почему построение предположений 😳😳😳приводит к провалу.😂😂😂😜😜😜👍👍👍Всем ,кто обсуждает надпись TOO LATE на жакете,который сшил Сен Лоран-посвящается😜😜😜 #ялюблюсвоюработу #я #кот #вино #cat #me #wine #выстройпредположениезаблудисьвтрёхсоснахивыдавайжелаемоезадействительное #котнепейкозлёночкомстанешьатвоейкошкекозелненужен #истинаневсегдаввине #фантазиянатему #снамиопасноноинтересно

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

 

В ответ пользователи предположили, что она употребляет наркотики или имеет проблемы с психикой, на что Андреева заявила, что таким способом она хотела затроллить недоброжелателей. Ниже приводим несколько цитат из переписки ведущей программы "Время" с подписчиками.

"Да это пишут не мои спутники по Инсте,а так-залетные тролли,они за то,что гадости пишут-денежку получают,судя по всему,вот и стараются,МАСЯНИ-НАЯРИВАЮТ.А мне ЧО-У меня спутников по Инсте ещё больше стало.😂😂😂"

"Конечно,юморной хук слева и справа пропустили-и теперь брызжут ядом,а я„ржунемогу“,над тем,как они ВСПУЧИЛИСЬ.Не ожидали,что их так размажут,как маселко сливошное.А то смысл они ищут в надписи звезды модной индустрии Сен Лорана.Вот там дизайнеры ТОКА и думают,как в Интернет тайный смысл то забацать😂😂😂"

"И что интересно-задания эти пИсаки,получают из одного места-поэтому комменты у них очень похожи,а фантазии на умные не хватает,как,впрочем,и образования"

"Просто им трудно пережить,что их с юмором подкололи,вот и начали писать,причем одинаковые тексты-они же задания получают из одного центра и потом,каждый в силу своего ума и стараются-надписывают.Но,получается глуповатенько у них-это ж тролли.Они редко умными бывают"
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