СМИ: в смертельном ДТП с Сердюковым могут быть виноваты сами военные

По данным СМИ, в результате аварии помимо генерал-полковника пострадали трое его подчиненных.

В ДТП с кортежем, которое унесло жизнь как минимум одного человека, серьезные ранения получил командующий ВДВ Андрей Сердюков и несколько его спутников. Причиной громкой аварии могло стать нарушение правил сопровождения кортежа водителем автомобиля Военной автоинспекции (ВАИ). Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Как писал Topnews, авария произошла в Мурманской области 15 сентября. Кортеж из нескольких микроавтобусов, сопровождаемых автомобилем ВАИ с включенными спецсигналами, двигался по центру трассы «Кола». Момент аварии ужшкммт был снят камерой видеорегистратора. На кадрах видно, как легковой автомобиль при обгоне врезается в микроавтобус, внутри которого, предположительно находился военный. От удара машины разлетаются в разные стороны.

В числе пассажиров микроавтобуса оказались командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и его заместитель по военно-воздушной подготовке Владимир Кочетков. Они получили травмы средней тяжести. Кроме них пострадали старшина Андрей Батаев (множественные ушибы и ссадины) и полковник Олег Смыковский (травмы средней тяжести).

Водителем Volkswagen Caravelle был контрактник со стажем с 1998 года. В документах следствия указано, что при проведении предрейсового осмотра он был трезв. Среди пострадавших в аварии его имя отсутствует.

Как рассказал Похмелкин, существует инструкция о порядке сопровождения автомобилей, утвержденная приказом МВД, в которой говорится, что водитель автомобиля сопровождения не имеет права отступать от некоторых положений ПДД, даже если он едет со включенным спецсигналом и сиреной. Это некое изъятие из ПДД. В частности, запрещается отступать от правил обгона.

"На видеозаписи аварии же я видел, что водитель сопровождающей машины пересек сплошную и стал совершать обгон на большой скорости. Он не только нарушил ПДД, но и отошел от инструкции, — утверждает Похмелкин. — Виноват ли водитель самого микроавтобуса, вопрос сложный: он ехал за машиной сопровождения и наверняка думал, что ее водитель уверен в маневре".

По словам эксперта, автомобилист на Chevrolet абсолютно не виновен в аварии. Похмелкин утверждает, что тот ничего не мог поделать в этой ситуации, и выразил готовность оказать юридическую помощь семье погибшего.

Схожего мнения придерживается и руководитель Центра контраварийной подготовки водителей «МастерКласс» Алексей Колонтай. По его словам, ответственность за те последствия, которые возникли при нарушении ПДД водителями автомобилей со спецсигналами, несут именно они.

«Тот, кто находится за рулем автомобиля со спецсигналом, не должен подвергать опасности других участников дорожного движения. Если авария произошла на встречной полосе, виноват водитель, который на нее выехал вопреки ПДД. Тем более командующий ВДВ — чиновник категории А, сопровождавшие его водители обязаны были обеспечить его безопасность», — сказал Колонтай.