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ВИДЕО жуткого ДТП с участием главкома ВДВ Сердюкова появилось в Сети

Опубликовано 19.09.17 20:31 ВИДЕО жуткого ДТП с участием главкома ВДВ Сердюкова появилось в Сети

Командующий воздушно-десантными войсками России Сердюков получил травмы в ДТП в Мурманской области.

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Андрей Сердюков получил серьезные травмы в результате аварии в Мурманской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Инцидент произошел 15 сентября в Мурманской области. 

Отмечается, что момент аварии был снят камерой видеорегистратора. На кадрах видно, как легковой автомобиль при обгоне врезается в микроавтобус, внутри которого, предположительно находился военный. От удара машины разлетаются в разные стороны. 

Водитель легковушки не справился с управлением и погиб ужшкммт на месте. Его жена госпитализирована с тяжелыми травмами, двое детей отделались незначительными ушибам.

Сердюков попал в реанимацию с переломом позвоночника, его заместитель госпитализирован с переломами, травмы также получили помощник командующего и его адъютант.

На фото: командующий ВДВ Андрей Сердюков

Его сопровождавшие также получили травмы разной степени тяжести. Их оперативно доставили в военный госпиталь. В настоящее время жизни генерала-полковника ничего не угрожает, его состояние характеризуется медиками как удовлетворительное.
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