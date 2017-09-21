СМИ нашли доказательства, что Дуров-страший симпатизировал жене топ-менеджера "ВКонтакте" (ФОТО)

Екатерина Розенберг подтвердила, что в бывший технический директор "ВКонтакте" Антон Розенберг пишет именно о ней в своей скандальной публикации, а СМИ изучили ее страничку в "ВК".

Экс-заместитель технического директора социальной сети "ВКонтакте" Антон Розенберг опубликовал на сайте Medium статью, в которой обвинил основателей и бывших владельцев соцсети - братьев Дуровых - в предательстве. В своей публикации Розенберг рассказывает о дружбе со старшим братом, Николаем Дуровым, а также об истории трудового конфликта, произошедшего в новом бизнесе братьев - Telegram. По словам Розенберга, он был уволен из Telegram из-за ссоры с Николаем, произошедшей по личным мотивам: якобы Дуров-старший влюбился в его девушку, а ужшкммт теперь жену - Катю Розенберг.

В результате Розенберг со скандалом ушел из проекта, и теперь Telegram подала на него в суд с целью взыскать с него 100 миллионов за разглашение коммерческой тайны. В свою очередь, Антон пытается отсудить у компании компенсацию за несправедливое увольнение.

Статья Розенберга начинается с рассказа о том, кто такой Николай Дуров: они вместе учились, участвовали в математических олимпиадах и ездили на сборы в армию. Автор статьи утверждает, что Дуров-старший всегда был очень математически-одаренным человеком, но странным и беспомощным в быту. По его словам, до последних дней Николай жил с мамой, с трудом мог о себе позаботиться и считал себя котом.

"На форуме СПбГУ у него был никнейм K.O.T., который позднее превратился в прозвище Кот, со временем вытеснившее имя. Больше того, Коля на самом деле считает себя котом, называет свою маму Большой Кошкой, любит мяукать на улице и в ресторанах и призывает к этому других. […] Однако в компании все давно привыкли к подобному милому чудачеству и не обращали на это внимания, шутки про котов, вроде этой, тоже повторяемые многократно, никого уже не удивляли", - пишет Розенберг.

При этом Розенберг узнал, что Николай Дуров был давно влюблен в его девушку, ставшую позднее его женой. При этом один из основателей "ВКонтакте" оказывал ей знаки внимания у него за спиной. Ссора между закадычными друзьями произошла как раз после объяснений.

На фото: слева Николай Дуров, Антон Розенберг

В интервью для Roem.ru Павел Дуров опроверг слова Розенберга, а его самого назвал сумасшедшим.

"От его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний. Не хотел бы в этой связи как-то пространно комментировать эту историю", - сказал он.

В свою очередь, супруга Розенберга Екатерина в комментарии РБК полностью подтвердила версию мужа.

На фото: Екатерина Розенберг

"В статье речь идёт обо мне, да. Я читала статью и согласна с её содержанием", - рассказала она.

Антон Розенберг утверждает, что в январе 2017 года Екатерина работала в той же компании ООО "Телеграф". До этого она трудилась в офисе "ВКонтакте". На нескольких снимках, сделанных на новогоднем корпоративе соцсети в декабре 2016 года, она позирует в образе женщины-кошки.

Примечательно, что именно после этой новогодней вечеринки - в январе 2017 года - Антон Розенберг узнал, что Николай Дуров влюбился в Екатерину Розенберг.

Журналисты Medialeaks изучили страничку девушки в соцсети "ВКонтакте" и отметили, что если приглядеться к фотографиям, можно заметить, что в 2016 году и раньше Николай Дуров постоянно лайкал снимки девушки.

В свою очередь, стена самого Николая Дурова ВК изобилует мемами, фотографиями и цитатами о котах.

Случайно ли совпало по времени появление на новогодней вечеринке Екатерины Розенберг в костюме кошки и ссора её мужа с Николаем Дуровым, неизвестно, но, как намекнул в своей статье бывший заместитель технического директора, а затем и техдиректор ВК, из-за этой ссоры могут пострадать бизнес-интересы братьев Дуровых, подытоживает издание.