Экс-сотрудник «ВКонтакте» назвал Дурова предателем из-за женщины

Дуров ответил на обвинения бывшего топ-менеджера «ВКонтакте» Антона Розенберга, которому Олег Тиньков предложил помощь в борьбе против него.

Бывший технический директор «ВКонтакте» и бывший директор особых направлений Telegram Антон Розенберг рассказал о конфликте с основателями соцсети и мессенджера Павлом и Николаем Дуровыми.

Так, в опубликованном посте Розенберга на Medium он сообщил, что с детства был знаком с семьей Дуровых и был приглашен во «ВКонтакте» на первом этапе проекта. Затем он вслед за Дуровым перешел работать в Telegram. Однако, несмотря на 25-летнюю дружбу в январе 2017-го у него произошел конфликт с Николаем. Именно тогда ужшкммт он узнал, что последний тайно ухаживал за его женой.

«Эти предательство, подлость и лицемерие были для меня невыразимой дичью, и я, естественно, тут же сказал Николаю все, что по этому поводу думаю», — отмечает бывший техдиректор «ВКонтакте».

Позднее он был уволен из Telegram без компенсации из-за 19 прогулов. При попытке оспорить увольнение в суде он получил иск на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны от подконтрольного, по его словам, Павлу Дурову ООО «Телеграф», пишет "Лента.Ру".

В свою очередь бизнесмен Олег Тиньков, комментируя разгоревшийся скандал заявил, что обязательно поможет Розенбургу в борьбе против Дурова.

«Оу, у Дуровых еще и инцест... всегда знал о его наклонностях, — написал он на личной странице во «ВКонтакте» и обратился к Розенбергу. — Антон, пиши нам — поможем юридически с человеком, мы против Дурова, что не выполняет российские законы».

Сам Павел Дуров также прокомментировал обвинения в свой адрес. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram назвал обвинения Розенберга «безосновательными». «От его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний. Не хотел бы в этой связи как-то пространно комментировать эту историю», — отметил Дуров.

Он также отрицает причастность к подаче подобного иска. Он заявил Tjournal «ни один из разработчиков мессенджера Telegram не трудоустроен в этом ООО [«Телеграф»] или иных российских компаниях».