Полиция пресекла драку с участием 150 мигрантов у ТЦ "Москва"

Конфликт произошел возле торгового центра на Тихорецком бульваре в Москве.

В Москве возле торгового центра на Тихорецком бульваре произошел конфликт с участием около 150 мигрантов. В результате были задержаны несколько десятков человек.

"Всего к ТЦ пришло около 150 человек, конфликт был разрешен после приезда полиции",- цитирует "Интерфакс" источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что большая часть пришедших к ТЦ разошлась после прибытия полицейских разошлись, однако около трех десятков человек были задержаны правоохранителями.

"Задержанных, вместе с сотрудником ЧОП, который ужшкммт избил гражданина Таджикистана, доставили в отдел полиции, скорее всего, на них будут составлены протоколы об административных нарушениях",- добавил собеседник агентства.

Ранее в СМИ поступала информация о том, что сотрудники полиции пресекли конфликт между сотрудниками частного охранного предприятия и мигрантами возле торгового центра в Москве. Сообщалось. что накануне днем охранники ТЦ на Тихорецком бульваре по невыясненным причинам избили гражданина Таджикистана, работавшего в этом здании. Пострадавший был госпитализирован, а после случившегося на парковке собрались около 50 мигрантов. К счастью, серьезного конфликта удалось избежать благодаря оперативному прибытию на место полиции.

По информации пресс-службы столичного главка МВД, участников конфликта доставили в отделение. По факту произошедшего проводится проверка.