Курс доллара на сегодня, 21 сентября 2017: эксперты рассказали, что поддержит рубль на этой неделе

Курс валют на сегодня, 21 сентября 2017: ЦБ РФ повысил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 21 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 21 сентября вырос примерно на 3 копейки - 58,1290 руб., курс евро на сегодня поднялся почти на 9 копеек - до 69,7664 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), составила 63,3658 рубля.

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По словам старшего аналитика "Альпари" Анны Бодровой, рубль накануне укреплялся в парах с евро и долларом. При этом у российской валюты сейчас есть сразу ужшкммт два фактора опоры.

"Первый кроется в размещении сегодня Минфином РФ аукциона по продаже ОФЗ объемом в 40 млрд руб. Предыдущий аукцион, состоявшийся 13 сентября, показал колоссальный интерес на российский долг: при лимите 40 млрд руб. на две серии облигаций спрос был 103,3 млрд руб. Второй поддерживающий рубль фактор - это нефть", - сказала эксперт.

Бодрова отметила, что курс доллара снова ушел под отметку 58 руб., для чего у него есть основания.

"Но диапазон 57,45-58,15 руб. за доллар рынку уже наскучил. Решения ФРС наша площадка будет отыгрывать только завтра, а пока в приоритете остаются озвученные выше катализаторы", - добавила аналитик. Ее слова приводит РБК.