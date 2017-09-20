Автора памятника Калашникову в Москве обвинили в плагиате (ФОТО)

Его нашли в эскизе для граффити в Москве, выполненном Щербаковым в 2013 году.

Блогер и москвовед Сергей Щеголев опубликовал в «Живом журнале» запись, в которой обвинил скульптора Салавата Щербакова в плагиате. Щербаков попал в центр скандала после открытия в Москве его очередного памятника — конструктору Михаилу Калашникову, вызвавшего резкое неприятие жителей города. Поэтому блогер вспомнил его старые работы.

Так, в июле 2013 года в Большом Харитоньевском переулке он сфотографировал работу художников из команды Zuk Club, сделанную для стрит-арт-фестиваля "Лучший город Земли". Эскиз для этой работы ужшкммт сделал народный художник России Салават Щербаков.

Но любители граффити откопали что похожая картина уже была нарисована в Иерусалиме в 2006 году.

Авторами её является французская команда художников "Cite Creation". Находится она на улице Agrippas дом 70. Некоторые куски картины Салавата явно взяты с иерусалимской работы, некоторые отзеркалены.

Второй пример - дом на Б.Харитоньевском с наложенной в фотошопе верхней частью стены дома из Иерусалима. Он вообще без изменений.

Руководитель Zuk Club Сергей Овсейкин подтвердил "МК" изданию, что речь идет именно о плагиате, подчеркнув, однако, что его команда работала по предоставленному Щербаковым эскизу и узнала о его вторичности практически сразу после окончания работы, заказанной для фестиваля правительством Москвы.