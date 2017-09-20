"Смотреть страшно!": Сергей Лазарев поддержал Макаревича, раскритиковав памятник Калашникову

Популярный певец посчитал отвратительным выбор места для возведения монумента.

Российский поп-певец Сергей Лазарев подверг критике установку памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве. В опубликованной в Instagram записи артист назвал монумент некрасивым, а выбранное для него место - отвратительным.

"Человек с Автоматом в руках! Вся власть так заботится о психологическом состоянии детей, постоянно вводя новые запреты, и тут же ставит памятник Калашникову с Автоматом в центре! Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку Нормой!? Не хватает эмоций выразить ужшкммт негодование", - выразил свое возмущение исполнитель.

Мнения комментаторов записи разошлись кардинальным образом: одни обвинили Лазарева в гомосексуализме и предложили поменять место жительства, на что певец попросил не переходить на личности. Однако нашлись и те, кто согласился с мнением Сергея.

"Уважаю мнение Гражданина Сергея!!!" - написал один из комментаторов.

"Ужасный памятник!" - согласился другой подписчик.

Как писал TopNews, ранее установку памятника Калашникову в Москве раскритиковал лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.