"Смотреть страшно!": Сергей Лазарев поддержал Макаревича, раскритиковав памятник Калашникову
Опубликовано 20.09.17 17:11
Популярный певец посчитал отвратительным выбор места для возведения монумента.
Российский поп-певец Сергей Лазарев подверг критике установку памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве. В опубликованной в Instagram записи артист назвал монумент некрасивым, а выбранное для него место - отвратительным.
"Человек с Автоматом в руках! Вся власть так заботится о психологическом состоянии детей, постоянно вводя новые запреты, и тут же ставит памятник Калашникову с Автоматом в центре! Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку Нормой!? Не хватает эмоций выразить ужшкммт негодование", - выразил свое возмущение исполнитель.
Мнения комментаторов записи разошлись кардинальным образом: одни обвинили Лазарева в гомосексуализме и предложили поменять место жительства, на что певец попросил не переходить на личности. Однако нашлись и те, кто согласился с мнением Сергея.
"Уважаю мнение Гражданина Сергея!!!" - написал один из комментаторов.
"Ужасный памятник!" - согласился другой подписчик.
Как писал TopNews, ранее установку памятника Калашникову в Москве раскритиковал лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.