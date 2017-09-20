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"Смотреть страшно!": Сергей Лазарев поддержал Макаревича, раскритиковав памятник Калашникову

Опубликовано 20.09.17 17:11 "Смотреть страшно!": Сергей Лазарев поддержал Макаревича, раскритиковав памятник Калашникову

Популярный певец посчитал отвратительным выбор места для возведения монумента.

Российский поп-певец Сергей Лазарев подверг критике установку памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве. В опубликованной в Instagram записи артист назвал монумент некрасивым, а выбранное для него место - отвратительным.

"Человек с Автоматом в руках! Вся власть так заботится о психологическом состоянии детей, постоянно вводя новые запреты, и тут же ставит памятник Калашникову с Автоматом в центре! Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку Нормой!? Не хватает эмоций выразить ужшкммт негодование", - выразил свое возмущение исполнитель.

 

Не могу промолчать... это отвратительно ставить в центре столицы такой памятник. Человек с Автоматом в руках! Вся власть так заботится о психологическом состоянии детей , постоянно вводя новые запреты, И тут же ставит памятник Калашникову с Автоматом в центре! Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку Нормой!? Не хватает эмоций выразить негодование. да, я понимаю, что мы гордимся таким изобретением, как автомат Калашникова и никто не против поставить памятник Михаилу Калашникову, НО, ведь не в центре Москвы, да еще такой некрасивый памятник!!! Это , на мой взгляд, Перебор!!! Задача устрашить? Ну тогда, выполнена на 5! Смотреть страшно ! Я не против памятника, но на мой взгляд , для такого памятника выбрано неправильное место! P.s. Спасибо, что в противовес хоть создаются такие парки, как "Зарядье" !

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

 

Мнения комментаторов записи разошлись кардинальным образом: одни обвинили Лазарева в гомосексуализме и предложили поменять место жительства, на что певец попросил не переходить на личности. Однако нашлись и те, кто согласился с мнением Сергея.

"Уважаю мнение Гражданина Сергея!!!" - написал один из комментаторов.

"Ужасный памятник!" - согласился другой подписчик. 

Как писал TopNews, ранее установку памятника Калашникову в Москве раскритиковал лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.
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