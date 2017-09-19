Автор памятника Калашникову ответил на критику Макаревича

Скульптор ответил на слова Макаревича о том, что автомат Калашникова никогда не стоял на защите нашей страны.

Скульптор Салават Щербаков в интервью RT прокомментировал слова музыканта Андрея Макаревича о «бездарности» и «уродстве» нового памятника конструктору Михаилу Калашникову.

«Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел. Это профессия, и не надо в неё лезть. Даже мы, профессионалы, себя скромно ведём и не абсолютизируем всё как истину в последней инстанции. Может, у него другие вкусы. Многим памятник нравится», — сказал Щербаков.

Он добавил, что Калашников создавал оружие для ужшкммт защиты страны от её врагов.

«То, что он сделал автомат... если бы не было Курчатова (советский физик, «отец» советской атомной бомбы. — прим.), если бы не было Кошкина, который сделал танк Т-34, или если бы не было Калашникова, что бы было с нашей страной, сколько бы людей погибло?», — заключил скульптор.

В свою очередь Андрей Макаревич ответил Щербакову в интревью Рен-ТВ, в котором объяснил, чем именно ему не понравился памятник Калашникову. По словам музыканта, если уж ставить памятник Калашникову, то "пусть он будет произведением искусства".

"Мне не понравилась одна вещь: я считаю, что помимо идейной нагрузки в любом памятнике есть еще одна составляющая, которая называется искусство. Эта скульптура должна отвечать этим требованиям. На мой субъективный взгляд, она этим требованиям категорически не отвечает, как, впрочем, все, что происходит с оформлением Москвы в последнее время. В сталинское время был такой почти обязательный элемент декора – назывался "все идут – все несут". Если колхозница, она идет со снопом, если идет сталевар, он идет с этой железякой, ученый – с моделью атома, в этом смысле, конечно, Калашников должен идти с автоматом, больше не с чем. Но выглядит это ужасно. И памятник – это такая вещь, которую ставят надолго. Все эти картонные арочки с цветочками, слава богу, рано или поздно разберут, убившие город совершенно. А памятник будет стоять десятилетия, нам на позор всем. У любого художника бывают удачи и неудачи. Я не сильно знаком с его творчеством, мне уже сообщили, что он ответил, что он же не комментирует мои песни. Но песню можно не слушать, а вот этот памятник стоять будет, от него деваться некуда. Не знаю, москвич ли Щербаков, а я в Москве родился и за свой город переживаю", – заявил Макаревич.

Ранее TopNews писал, что музыкант Андрей Макаревич раскритиковал установленный на Садовом кольце памятник знаменитому конструктору оружия Михаилу Калашникову. По его мнению, изваяние «позорит Москву». Он также считает, что фигура конструктора не должна быть предметом гордости для россиян, поскольку из созданного им автомата были убиты миллионы людей. На своей странице в Фейсбуке Макаревич также написал, что ему не нравится сама скульптура, которая, по его мнению, «в советские времена не прошла бы худсовет».