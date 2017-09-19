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"Миллионы людей убиты из его оружия": Макаревич назвал бездарным памятник Калашникову в Москве (фото)

Опубликовано 19.09.17 13:59 "Миллионы людей убиты из его оружия": Макаревич назвал бездарным памятник Калашникову в Москве (фото)

Писатель Лимонов ответил Макаревичу на слова об «уродливом» памятнике Калашникову.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич негативно отозвался о памятнике знаменитому оружейнику Михаилу Калашникову, открытому 19 сентября в Москве. Музыкант назвал скульптуру «уродливым истуканом» на своей странице в Facebook.

"Ну хорошо. Памятник Калашникову. Пусть нам будет, чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. НО ПОЧЕМУ ТАКАЯ БЕЗДАРНАЯ, УРОДЛИВАЯ СКУЛЬПТУРА? Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Ну что же мы так уродуем ужшкммт свой город, позоримся перед всем миром?", - написал Макаревич.

«Красота — это такая вещь, которую ты или видишь, или не видишь», — заявил музыкант РЕН ТВ.

Он выразил глубокое сожаление в связи с тем, что в последнее время искусство начисто уходит из оформления Москвы, как будто кто-то делает это специально.

«Эти чудовищные арки картонные, которые заслоняют архитектуру, это удивительное отсутствие вкуса, и памятник Калашникову сюда вписывается по полной программе», — заключил Макаревич.

Писатель Эдуард Лимонов отреагировал на заявление музыканта.По мнению публициста, мнение Макаревича просто не заслуживает внимания.

«Андрей Макаревич, как бы его обозвать, ну что с него взять? Люди шоу-бизнеса, они, как правило, недалекие ребята, не надо на них ориентироваться», - заявил публицист в комментарии тому же телеканалу. Кроме того, он назвал Макаревича плохо образованным и «бредовым» человеком.
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