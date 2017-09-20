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Землетрясение в Мексике сейчас: жертвами стихии стали около 150 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 20.09.17 08:34 Землетрясение в Мексике сейчас: жертвами стихии стали около 150 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Землетрясение в Мексике в ночь с 19 по 20 сентября унесло жизни десятков людей. В рухнувшей после землетрясения школе погибли более 20 детей, несколько российских дипломатов лишились жилья.

Землетрясение в Мексике унесло жизни 149 человек

Минувшей ночью недалеко от города Пуэбла-де-Сарагоса, расположенного на юго-востоке Мексики, произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла. За ним последовали более десятка афтершоков. Подземные толчки ощущались по всей стране. Без электроснабжения остались почти четыре миллиона человек. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Жертвами землетрясения в Мексике, по уточненным данным, стали 149 человек.

"55 - в штате Морелос, 49 - в Мехико, 32 - в штате Пуэбла, 10 - в штате Мехико и трое - в штате Герреро", - цитирует РИА Новости главу аварийно-спасательной ужшкммт службы Мексики Луиса Фелипе Пуэнте.  

Ранее он сообщал о 97 погибших в Мехико, а до этого поступали сведения о 143 погибших, в том числе 36 - в столице.

В результате землетрясение в Мексике произошло обрушение десятков зданий. Так, в районе Коапа к юго-востоку от Мехико рухнула школа Colegio Rebsamen. Погибли 20 детей и двое взрослых.

Под руинами школы все еще остаются живые люди. Считаются пропавшими без вести как минимум 30 несовершеннолетних и восемь взрослых. В разборе завалов участвуют военнослужащие.

На место трагедии выехал президент страны Энрике Пенья Нето.

Кроме того, после произошедших накануне мощных подземных толчков несколько российских дипломатов и их семей лишились жилья.

Как рассказал журналистам советник-посланника российской дипмиссии в Мехико Евгений Нешумов, сразу после землетрясения дипломатов эвакуировали, пострадавших нет, но несколько проживавших на съемных квартирах в Мехико семей российских дипломатов были вынуждены съехать оттуда из-за того, что пострадали здания.

"Сейчас посольство размещает их на временной основе по имеющимся жилым помещениям, до того момента, как будут проведены восстановительные работы, либо будет найдено новое жилье", - добавил Нешумов.

Землетрясение в Мексике сейчас ВИДЕО
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