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Кадыров назвал «позерством» видео с избиением мусульманином буддиста

Опубликовано 19.09.17 22:06 Кадыров назвал «позерством» видео с избиением мусульманином буддиста

На опубликованной записи, получившей название "Дагестанцы поймали буддиста в Москве", двое парней бьют по лицу третьего в парке Горького.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видеозапись, на которой, как утверждается, дагестанцы бьют по лицу буддиста в Москве. Свой пост он опубликовал в Telegram.

«Истинный мусульманин никогда не станет обижать слабого, ни в чем не повинного человека. Подобная выходка недостойна настоящего мужчины. Это позерство и реклама», — написал Кадыров, подчеркнув, что этим люди только портят отношения между религиями, провоцируют межнациональные и межрелигиозные конфликты.

«В Мьянме жители-буддисты ужшкммт помогали спасаться мусульманам. Те преступления против человечности, что совершает власть одной страны, не позволяет нам думать так о всех жителях этой страны или тех, кто исповедует религию данного государства», — отметил Кадыров.

«Надо наказывать как шайтанов тех, кто совершает преступления, а не тех, кто мирно живет и честным трудом зарабатывает на свою семью», — заключил чеченский глава.

Напомним, 19 сентября паблик «Мэш» опубликовал видеозапись с издевательством над буддистом в московском парке Горького. Двое мужчин спрашивают у буддиста, буддист ли он. Услышав положительный ответ, один из них бьет буддиста по лицу.
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