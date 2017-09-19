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В Сеть попало ВИДЕО из кабины вертолета, который дал залп по зрителям на "Западе-2017"

Опубликовано 19.09.17 15:51 В Сеть попало ВИДЕО из кабины вертолета, который дал залп по зрителям на "Западе-2017"

В соцсетях появилось видео из кабины вертолёта Ка-52 «Аллигатор», который случайно выпустил ракету по зрителям на полигоне Лужский под Санкт-Петербургом. В Минобороны опровергают сам факт ЧП.

Телеграм-канал Mash обнародовал видео из кабины вертолета Ка-52, который на учениях "Запад-2017" случайно" пустил ракету в зрителей.

По его данным , в общей сложности при ошибочном пуске ракет на учениях пострадали три человека. Все они были сразу госпитализированы.

Военная прокуратура уже начала проверку этого инцидента. Машина отстранена от полётов. Предварительная причина - техническая неисправность и самопроизвольный пуск ракет в связи ужшкммт с замыканием электроцепи.

Минобороны опровергает пуск ракеты по зрителям во время учений «Запад-2017». В ведомстве утверждают, что учения проходят без происшествий, передает "Эхо Москвы".

Российские военные заявили, что видео с пуском ракеты по зрителям с боевого вертолета Ка-52 было снято не во время учений «Запад-2017», а в другой раз. Когда именно не уточняется. А появление записи в интернете сегодня утром пресс-служба Западного военного округа называет цитата «намеренной провокацией или чьей-то персональной глупостью».

В Минобороны подчеркивают, что во время российско-белорусских учений никаких происшествий с авиацией не было. В тоже время, как писал Topnews, инцидент произошел на Лужском полигоне вчера, 18 сентября. Видео ЧП ранее появилось в Сети.
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