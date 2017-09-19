ВИДЕО, как на учениях "Запад-2017" вертолёт Ка-52 случайно открыл огонь по зрителям, появилось в Сети

ЧП произошло на полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом, где за ходом учений наблюдал президент Владимир Путин. Тяжелые травмы получили два человека.

Серьезное ЧП произошло во время учений "Запад-2017" под Санкт-Петербургом: вертолёт Ка-52 произвел непроизвольный пуск ракет класса "воздух-земля" прямо по зрителям.

В результате инцидента на полигоне "Лужский" тяжелые травмы получили два человека. Кроме того сгорели две машины. Видеозапись случившегося уже появилась в Сети.

По информации портала 66.RU, инцидент произошел накануне визита на полигон Владимира Путина.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются ужшкммт цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — цитирует издание свой источник.

По данным Фонтанки у военного вертолета произошло несанкционированное замыкание цепи стрельбы, в результате чего он выстрелил не по цели. Три снаряда попали в зону, где была расположена военная техника и образовалась стихийная парковка как военных, так и гражданских автомобилей.

Между тем, в Минобороны опровергают обннародованную СМИ информацию о случайном выстреле военного вертолета в ходе учений «Запад-2017».

«18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий учений «Запад-2017» никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Западного военного округа.

В ведомстве подчеркнули, что сообщения в соцсетях о «залпах по толпе журналистов» и «большом количестве тяжелораненых» — «намеренная провокация или чья-то персональная глупость».

Напомним, российско-белорусские учения "Запад-2017" стартовали 14 сентября. В маневрах принимают участие 12,7 тысячи военнослужащих.

За ходом учений наблюдал президент Владимир Путин, который высоко оценил боеготовность российских войск.