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Курс доллара на сегодня, 19 сентября 2017: Орешкин спрогнозировал стабильный рубль в течение трех лет

Опубликовано 18.09.17 23:49 Курс доллара на сегодня, 19 сентября 2017: Орешкин спрогнозировал стабильный рубль в течение трех лет

ЦБ РФ поднял курс доллара и евро на сегодня, 19 сентября 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро к рублю на сегодня поднялся на 17,13 копейки по сравнению с показателем на выходные и понедельник и составил 68,75 рубля, курс доллара на 19 сентября 2017 вырос на 9,06 копеек - до 57,62 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 12,69 коп., составив 62,63 руб.

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По словам главы Минэкономразвития России Максима Орешкина, рубль ждет стабильность в течение 2018-2020 годов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления министра, после периода роста в апреле обменный курс российской валюты значительно снизился в реальном выражении, а сейчас ведомство не ожидает серьезных колебаний курса рубля

"В целом всю трехлетку будет оставаться на стабильном уровне", - отметил Орешкин, добавив, что Минэкономразвития ожидает падения мировых цен на нефть ниже 45 долларов за баррель, а также замедления общемирового экономического роста.
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