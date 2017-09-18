СМИ выяснили, из-за чего звезда "Интернов" Илья Глинников подрался с девушкой

В минувшие выходные актер попал в больницу после потасовки со своей избранницей.

Журналисты выяснили подробности госпитализации актера из популярного сериала "Интерны" Ильи Глинникова, попавшего в больницу накануне после драки со своей девушкой, которую он хотел выгнать из квартиры в Тихвинском переулке.

По информации "Московского комсомольца", 32-летнего актера не устроила совместная жизнь с 22-летней уроженкой подмосковных Люберец. Известно, что пара знакома 9 месяцев, а девушка нигде не работает и живет за счет ужшкммт актера. При этом, со слов родственников Глинникова, она позволяет себе возвращаться домой поздно ночью, из-за чего у нее регулярно происходили ссоры с Ильей, что и произошло в минувшее воскресенье.

Оказалось, что нетрезвая девушка пришла домой примерно в 9 утра, судя по всему, после ночной вечеринки. Прождавший избранницу всю ночь Глинников также выпил спиртного. Как только девушка пришла в квартиру, Илья указал ей на дверь. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой, по словам родственников, девушка разбила актеру лицо, а сама получила несколько синяков. С ее стороны в ход пошла кухонная утварь и бутылки, а также планшеты, телефоны.

Когда Илья Глинников пришел в себя, то сразу позвонил родным. Они приехали к нему в районе часа дня и вызвали на место "скорую помощь". Оба пациента были госпитализированы в НИИ Склифосовского. У Глинникова было диагностировано сотрясение мозга, рассечение лба, а также синяки. Кроме того, у него обострилась старая травма колена. Сейчас он находится в отделении травматологии, журналисты говорят о срыве контрактов артиста.

Девушка отказалась от госпитализации, хотя у нее также диагностирована травма головы. Сейчас Илья Глинников думает, писать ли заявление в полицию. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Отметим, что агент актера опровергла сообщения о госпитализации звезды "Интернов", сообщив что Илья в настоящее время якобы находится в Грузии.

Известно, что Глинников после участия в шоу "Холостяк" некоторое время жил вместе с победительницей проекта Екатериной Никулиной.

Пока непонятно, о какой девушке идет речь в публикациях СМИ, так как о разногласиях в паре ранее ничего не сообщалось. Ноборот, влюбленные рассказывали журналистам, что летом этого года собираются не только пожениться, но и венчаться в церкви.

Сама Екатерина Никулина же три дня назад опубликовала у себя в «Инстаграме» свое фото, подписав его «Нужны ли здесь еще слова?». На фото участница шоу "Холостяк", к слову, заметно грустная.