СМИ: звезда "Интернов" Илья Глинников попал в больницу впосле драки с девушкой

32-летний актер Илья Глинников, известный по роли непутевого Романенко из сериала "Интерны", попал в одну из столичных больниц после того, как пострадал в драке. Как сообщает телеканал 360 со ссылкой на свои источники, якобы артиста избила его девушка.
По информации РЕН-ТВ, через некоторое время актера отпустили из больницы.
Впрочем, вскоре агент Глинникова Екатерина Сычева в интервью телеканалу 360 опровергла информацию о госпитализации актера. По ее словам, Илья находится не ужшкммт в Москве и даже не в России.
"Он на данный момент в Грузии, все у него благополучно. И вообще все хорошо", - заверила журналистов Сычева.
Дозвониться до самого актера сайту «360» не удалось.
Актер Илья Глинников прославился благодаря роли Глеба Романенко в сериале «Интерны» на телеканале ТНТ, а также после участия в пятом сезоне шоу «Холостяк».
Ранее СМИ сообщали, что Глинников живет вместе с финалисткой этого проекта Екатериной Никулиной.