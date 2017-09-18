СМИ: звезда "Интернов" Илья Глинников попал в больницу впосле драки с девушкой

Актер из сериала «Интерны» и герой шоу "Холостяк" Илья Глинников был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского после того, как его избила девушка, утверждают СМИ.

32-летний актер Илья Глинников, известный по роли непутевого Романенко из сериала "Интерны", попал в одну из столичных больниц после того, как пострадал в драке. Как сообщает телеканал 360 со ссылкой на свои источники, якобы артиста избила его девушка.

По информации РЕН-ТВ, через некоторое время актера отпустили из больницы.

Впрочем, вскоре агент Глинникова Екатерина Сычева в интервью телеканалу 360 опровергла информацию о госпитализации актера. По ее словам, Илья находится не ужшкммт в Москве и даже не в России.

"Он на данный момент в Грузии, все у него благополучно. И вообще все хорошо", - заверила журналистов Сычева.

Дозвониться до самого актера сайту «360» не удалось.

Актер Илья Глинников прославился благодаря роли Глеба Романенко в сериале «Интерны» на телеканале ТНТ, а также после участия в пятом сезоне шоу «Холостяк».

Ранее СМИ сообщали, что Глинников живет вместе с финалисткой этого проекта Екатериной Никулиной.