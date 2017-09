Самая старая жительница планеты умерла на острове Ямайка. Вайолет Мосс Браун было 117 лет, написал в Twitter премьер-министр государства Эндрю Холнесс. Его цитирует "Росбалт".

Our oldest person in the world Mrs. Violet Mosse-Brown has died. She was 117 years old.



Rest In Peace Mrs Mosse-Brown#worldsoldestperson pic.twitter.com/p9fYNDV9vM