Украинские силовики показали ФОТО упавшего "российского беспилотника"

По утверждению командования АТО, беспилотник "Орлан" упал на территории Донбасса.

В пресс-службе АТО в Донбассе заявили о падении в Донецкой области беспилотника "Орлан", "соответствующего модели, изготавливаемой в России". По утверждению украинских силовиков, падение беспилотника произошло из-за технического сбоя.

Как говорится в заявлении, опубликованном на Facebook украинского командования, разработкой беспилотников "Орлан-10" занимается российское предприятие "Специальный технологический центр". Летательный аппарат оснащен корпусом и двигателем российского производства и электронным оборудованием из Тайваня. Украинские силовики указывают на русскоязычные надписи на беспилотнике.

"Это ужшкммт еще раз доказывает факт поставки БПЛА и участия России в войне против Украины", - отмечается в сообщении пресс-службы АТО.

По мнению зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, заявления пресс-службы АТО об упавшем беспилотнике "Орлан-10" якобы российского производства являются провокацией.

"Я не исключаю провокацию, когда чей-то аппарат будет намеренно выдаваться за российский, учитывая ту дезинформацию, которую уже третий год Киев распускает по всему миру о несуществующей российской армии на территории Украины", - цитирует сенатора RT.

Отметим, что Россия категорически отрицает свое вмешательство в военные действия на юго-востоке Украины.