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Курс доллара на сегодня, 18 сентября 2017: на что будет ориентироваться рубль на новой неделе - прогноз экспертов

Опубликовано 18.09.17 08:09 Курс доллара на сегодня, 18 сентября 2017: на что будет ориентироваться рубль на новой неделе - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 18 сентября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 18 сентября 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 18 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 18 сентября 2017 составляет 57,53 руб., курс евро на сегодня равен 68,58 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 18 сентября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 56,14 руб. при покупке и 59,26 руб. при продаже банком, курс евро на 18 сентября 2017 равен 67,34 руб. при покупке и 70,84 руб. при продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев полагает, что у рубля ужшкммт сегодня есть небольшие шансы ослабеть в рамках утренних торгов, отыгрывая пятничное снижение ставки. При отсутствии четких сигналов, по его словам, возможно разнонаправленное движение его курса к основным мировым валютам.

"При этом ряд аналитиков говорят о том, что национальная валюта получила новый ориентир вместо черного золота. Им может стать инфляция. Заявления регулятора после заседания, по итогам которого ставка была понижена на 50 базисных пунктов - до 8,5 процента годовых, рынок оценил как появление нового мнения", - сказал Николаев, пояснив, что  ориентир по инфляции в 4% перестал быть главной целью, и колебания возле этой отметки - это "вполне нормальная ситуация".

"Но я считаю, что все-таки главным фактором будет оставаться нефть. Хотя стоит признать, что динамика цен на черное золото и курса нацвалюты ведут себя не очень традиционно", - цитирует эксперта "Российская Газета".
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